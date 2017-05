தாசரி நாராயண ராவ் மறைவு: நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் இரங்கல்

சென்னை: தெலுங்கு திரைப்பட நடிகரும், இயக்குநருமான தாசரி நாரயண ராவ் மறைவுக்கு நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தெலுங்கு சினிமாவின் பிரபல இயக்குநர் தாசரி நாராயண ராவ் உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார். அவரது மறைவுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், திரையுலகினரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து ரஜினிகாந்த் டிவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், இந்தியாவின் தலைசிறந்த இயக்குநர், நடிகர்களில் ஒருவர் தாசரி நாரயண ராவ் என்று புகாழரம் சூட்டியுள்ளார். அவரது இழப்பு இந்திய சினிமாவிற்கு ஈடுஇணை செய்யமுடியாதது. தாசரி நாரயண ராவ் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதேபோல் நடிகர் கமல்ஹாசன், தாசரி நாராயண ராவ் மறைவு தெலுங்கு சினிமாவிற்கு மிகப்பெரிய இழப்பு என்று கூறியுள்ளார். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

My sympathy and condolences to the family of Daasari NaryaNa rao.His loss is truly a big loss for Telugu cinema. Late K.B. sir admired him