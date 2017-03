வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள வங்கியில் ரூ.22 லட்சம் அபேஸ்

வேலூரில் பாகாயத்தில் உள்ள சிஎம்சி மருத்துவமனையில் உள்ள வங்கியில் ரூ.22 லட்சம் மாயமாகியுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Central Bank of India's branch runs in Vellore Bagayam CMC Hospital. The hospital staffs deposited the amount paid by patients in this branch. so the branch acts in 24 hours basis. In this bank a 22 lakhs of money missing. police probe starts.