நாய் வாலை நிமித்த முடியாது என்பதற்கு இதுவே சான்று.. சிங்கள கடற்படையின் தாக்குதல் குறித்து திருமா

நாய் வாலை நிமித்த முடியாது என்பதற்கு இலங்கை கடற்படையின் இந்த கொலைவெறித்தாக்குதலே சான்று என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 12:44 [IST]

English summary

VCK leader Thirumavalavan condemned Firing on Indian fishermen by the Sri Lankan Navy. He said that Dog's tail can be perceived this is the evidence for that.