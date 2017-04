தினகரனை விஜயவாடாவுக்கு இழுத்து செல்வதன் பின்னணியில் அந்த கண்டெயனர் தானாம்!

இரட்டை இலையை தங்களது அணிக்கு ஒதுக்க கேட்டு,தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு ரூ.50 கோடி விலை பேசிய வழக்கில் டிடிவி தினகரன் கைதாகி தொடர் விசாரணையில் இருக்கிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

This is the reason behind that delhi police has taken ttv dinakaran to vijayawada, for further enquiry in EC bribe case