அட்சய திருதியை.. மனைவிக்கு தங்கம் வாங்கிக் கொடுத்த தங்கங்கள்...எத்தனை கிலோ விற்பனை தெரியுமா

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகை போல அட்சய திருதியை தினத்தையும் இப்போது அனைத்து தரப்பு மக்களும் கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டனர். அட்சய திருதியை தினமான நேற்று ஒரு கிராம் தோடு முதல் பல சவரன் நகைகள் வரை அள்ளி விட்டனர் மக்கள். தமிழகத்தில் மட்டும் 18 ஆயிரம் கிலோ நகை விற்பனையாகியிருப்பதாக சொல்கிறது ஒரு புள்ளி விபரம்.

அட்சய திருதியை தினத்தில் தங்க நகை வாங்கினால் அந்த தங்கமானது மேன்மேலும் பெருகும் என்பது நம்பிக்கையாக உள்ளது. அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே நகைக்களில் கூட்டம் அலைமோதியது. கொரோனாவால் இரண்டு ஆண்டுகாலமாக அட்சய திருதியை நாளில் ஆன்லைனில் விற்பனையானது.

இந்த ஆண்டு நேற்று அட்சய திருதியை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் நகைக்களில் அதிகாலை 5 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணிவரைக்கும் விற்பனையானது. விற்பனையாளர்களும் சற்று கூட முகம் சுளிக்காமல் சோர்வோ, களைப்போ ஏதுமின்றி புன்சிரிப்போது நகைகளின் மாடல்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு காண்பித்து விற்பனை செய்தனர்.

இன்று அட்சய திருதியை... நகை கடைகளில் திருவிழா கோலம் - தங்கம் வாங்க குவிந்த மக்கள் கூட்டம்

English summary

Akshaya tritiya 2022: (அட்சய திருதியை நகை விற்பனை)People threw everything from one gram to several shaving jewels daily yesterday. According to a statistic, 18 thousand kg of jewelery has been sold in Tamil Nadu alone.