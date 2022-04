மதுரை மீனாட்சிக்கு சொக்கருடன் திருக்கல்யாணம்... நேரில் தரிசிக்க முன்பதிவு அவசியம் பக்தர்களே

News

மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோவில் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண வரும் 4ஆம் தேதி முதல் 7ஆம் தேதி வரை ஆன்லைன் மற்றும் நேரடியாக முன்பதிவு செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை சித்திரை திருவிழா வரும் 5ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது.

மதுரையின் மிக முக்கிய திருவிழா சித்திரை திருவிழாதான். கொடியேற்றம் தொடங்கி தேரோட்டம் வரைக்குமே களைகட்டும். அழகர் மலையில் இருந்து வைகையில் இறங்க வரும் கள்ளழகரை வரவேற்க எதிர்சேவை தொடங்கி அவர் வைகையில் இறங்கி மண்டூக மகரிஷிக்கு சாபவிமோசனம் கொடுத்து விட்டு திரும்பும் வரைக்குமே பக்தர்கள் கூட்டம் மதுரையில் அலைமோதும்.

கொரோனா காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகாலமாக பக்தர்கள் பங்கேற்பு இன்றி சித்திரை திருவிழா நடைபெற்றது. அழகரைக்காணாத வைகையும் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தியது. கோவிலிலேயே தொட்டியில் இறங்கி மண்டூக மகரிஷிக்கு சாப விமோசனம் கொடுத்தார் கள்ளழகர்.

மதுரை சித்திரை திருவிழா 2022 - சித்திரை முதல்நாளில் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம், கள்ளழகர் எழுந்தருளுவது எப்போது

Madurai Chithirai thiruvizha 2022( மதுரை சித்திரை திருவிழா 2022) Meenakshi Amman Temple Tirukkalyanam can be booked online and in person from the 4th to the 7th of this month. Madurai Chithirai Festival is scheduled to start on the 5th with flag hoisting.