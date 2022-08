கிருஷ்ணர் ஜெயந்தி 2022: ஆவணி அஷ்டமியில் அவதரித்த கிருஷ்ணன்..சந்தித்த சவால்கள் எத்தனை தெரியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆவணி மாதம் அஷ்டமி திதியில் அவதரித்தவர் பகவான் கண்ணன். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை சவால்களை சந்தித்து சாதித்தவர் கண்ணன். கிருஷ்ணன் என்றாலே மகிழ்ச்சியானவன். மனிதர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையை எப்படி மகிழ்ச்சியோடும் உற்சாகமாகவும் வாழ வேண்டும் என்று கற்றுக்கொடுத்தவன். கிருஷ்ண ஜெயந்தி இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் கண்ணன் சந்தித்த சவால்களையும் அதை அவர் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றதை பற்றியும் படிக்கலாம்.

ஆவணி மாதம் ரோகிணி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய நல்ல நாளில் அஷ்டமி திதியில் அவதரித்தவர் பகவான் கிருஷ்ணன். பகவான் கண்ணனின் அவதாரமே அரக்கர்களை வதம் செய்வதற்காகவும் அதர்மத்தையும் அழித்து தர்மத்தை காக்கவும் நிகழ்ந்தது.

கருவில் இருக்கும் போதே பல சோதனைகளை சந்தித்தவன் கிருஷ்ணன். சவால்கள் இருந்தாலும் அதை சந்தோஷமாக சந்தித்தவன். கண்ணன் பிறந்தது முதல் வைகுண்டம் சென்றது வரை பல சவால்களை சந்தித்திருக்கிறார். ஆயர்பாடியில் குழல் ஊதிக்கொண்டு கோபியர்களுடன் உல்லாசமாக வலம் வருபவன் கண்ணன், சந்தோஷி, சுகபோகவாசி என்றுதான் கண்ணனைப் பற்றி நினைப்பார்கள்.

If we think of Lord Krishna who always has a smile on his face, our worries and flying will give us the courage to live life with enthusiasm. Gogulastami 2022 this year celebrate on August 19 Friday.