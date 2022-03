குரு பெயர்ச்சி 2022: குருவின் பார்வையால் கோடீஸ்வர யோகம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் நீங்கள்தான்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரு பார்க்க கோடி நன்மை என்பது பழமொழி. 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகும் குருபகவானின் பயணத்தாலும் பார்வையாலும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கப்போகிறது அதிர்ஷ்டமும் பண வரவும் கோடீஸ்வர யோகமும் யாருக்கு கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

குரு பகவான் சுப கிரகம்... பொன்னவன் என்று போற்றப்படும் குருபகவான் ஒரு ராசியில் ஓராண்டு காலம் பயணம் செய்வார். கடந்த சில ஆண்டுகாலமாகவே அதிசாரம், வக்ரம், நேர் பயணம் என மூன்று ராசிகளில் பயணம் செய்தார். இனி குருபகவானின் பயணம் மீன ராசியில் இருக்கப்போகிறது.

சனிபகவானின் வீடான கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யும் குருபகவான் இனி தனது சொந்த வீடான மீன ராசியில் ஓராண்டு காலம் பயணம் செய்யப்போகிறார். இங்கிருந்து குருபகவானின் பார்வை சில ராசிகளின் மீது விழுகிறது. குரு அமர்ந்த இடத்தினாலும் குருவின் பார்வையாலும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Guru Peyarchi palan 2022 Tamil: (குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 தமிழ்) Guru Peyarchi on April 13th 2022. Let's see what are the benefits of the journey and vision of Gurubhagavan who will rule in Meenam after 12 years and see who will get the luck, cash flow and millionaire yoga.