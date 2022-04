மதுரை சித்திரை திருவிழா: நாளை கொடியேற்றம், 14ல் திருக்கல்யாணம் - 16ல் கள்ளழகர் எழுந்தருளல்

News

மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சித்திரைத்திருவிழா நாளைய தினம் கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்க உள்ளது. 14ஆம் தேதி திருக்கல்யாணமும், 15ஆம் தேதி தேரோட்டமும் நடைபெறும். 16ஆம் தேதி கள்ளழகர் வைகையாற்றில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கிறார்.

மதுரையின் அடையாளமாக விளங்கும் சித்திரை திருவிழா கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கோவில் உள் வளாகத்திலேயே பக்தர்கள் இன்றி நடத்தப்பட்டது. இந்த திருவிழா எளிமையாக நடந்தது மக்களை ஏமாற்றமடைய செய்தது.

தற்போது கொரோனா பரவல் குறைந்ததை தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழாவில் பக்தர்கள் அனைவரும் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது. இது பக்தர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. மேலும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் சித்திரை திருவிழா ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வந்தது. தேர் புதுப்பித்தல் பணி, மாசி வீதிகளில் தேர் வலம் வருவதற்கான ஏற்பாடுகள், கோவிலில் மின் அலங்காரம் என பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

Madurai Chithirai Thiruvizha: (மதுரை சித்திரைத் திருவிழா 2022) The Meenakshi Amman Temple Chithra Festival is set to kick off tomorrow with a flag hoisting ceremony. Tirukkalyanam will be held on the 14th and Therottam on the 15th. Kallazhagar enters Vaigai river On the 16th,april 2022