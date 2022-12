புத்தாண்டு ராசி பலன் 2023..மேளம் கொட்டி தாலி கட்ட நேரம் வந்தாச்சு..பாடப்போவது யார் தெரியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புத்தாண்டு என்பது புதிய வரவாக இருக்கும். சிலரது வாழ்வில் புது வசந்தத்தை தரும். மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் மன நிறைவும் தரவேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டி புத்தாண்டினை பலரும் வரவேற்பார்கள். பிறக்கப்போகும் 2023ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டிலாவது கல்யாண வரம் கிடைக்குமா என்று 90 கிட்ஸ் பலரும் ஏக்கத்தோடு காத்திருக்கின்றனர். துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம்,கும்பம், மீனம் ஆகிய ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு காதல் மலரும் யாருடைய வாழ்க்கையில் கெட்டிமேளம் கொட்டப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

நவகிரகங்களில் சில கிரகங்கள் கல்யாண யோகத்தை தரக்கூடியது. சில கிரகங்கள் புத்திர பாக்கியத்தை தரும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மன நிம்மதி இருந்தாலே போதும் அனைத்து மகிழ்ச்சியும் தானாக தேடி வரும். எத்தனையோ பெண் பார்த்தும் வரன் அமையாத 90 கிட்ஸ் இந்த ஆண்டாவது நமக்கு கல்யாணம் கைகூடி வருமா என்று காத்திருக்கின்றனர்.

2023ஆம் புத்தாண்டு அசுவினி நட்சத்திரம் மேஷ ராசியில் கன்னி லக்னத்தில் பிறக்கிறது. சனிப்பெயர்ச்சி ஜனவரி மாதம் நிகழப்போகிறது. குரு பெயர்ச்சி மே மாதம் நிகழப்போகிறது. ராகு கேது பெயர்ச்சி அடுத்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நிகழப்போகிறது. புத்தாண்டில் நமக்கெல்லாம் காதல் என்ற வசந்தம் வீசுமா என்று ஏங்கித் தவிக்கும் ராசிக்காரர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். 2023ஆம் ஆண்டில் யாருக்கெல்லாம் காதல் மலரும்?யாருடைய காதல் திருமணத்தில் முடியும்? மேளம் கொட்டி தாலி கட்ட நேரம் வந்தாச்சு என்று எந்த ராசிக்காரர்கள் பாடப்போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

