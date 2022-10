2023 புத்தாண்டு ராசி பலன்: மேஷ ராசிக்காரர்களே..திடீர் ஜாக்பாட்.. ஹேப்பியா என்ஜாய் பண்ணுங்க!

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆங்கில புத்தாண்டு பிறக்கப்போகிறது. வரப்போகும் ஆண்டில் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோருக்குமே இருக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பல ஏற்றத்தாழ்வுகளை சந்தித்த மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பிறக்கப்போகும் புத்தாண்டு எந்த மாதிரியான பலன்களைத் தரப்போகிறது? என்று பார்க்கலாம்.

பொதுவாகவே மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக சனிபகவான் பத்தாம் வீட்டில் பயணம் செய்தார். குருவின் பயணமும், ராகு கேதுவின் பயணமும் பெரிய அளவில் எந்த நன்மைகளையும் கொடுக்கவில்லை.

இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு 100க்கு 100 நன்மையை செய்யப்போகின்றன. சந்தோஷம் பொங்குதே என்று பாடப்போகிறீர்கள். அந்த அளவிற்கு உங்களுக்கு நன்மைகள் நிறைந்த ஆண்டாக அமையப்போகிறது. வேலை, கல்வி, குடும்ப வாழ்க்கை, உடல் ஆரோக்கியம், பொருளாதார நிலை எல்லாமே 2023ஆம் ஆண்டில் மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

2023 New Year is coming. Everyone has expectations of how our life journey will be in the coming year. What kind of results will the new year bring to Mesham Rasi who have experienced many ups and downs in the last few years? Let's see that How is 2023 new year Check out your prediction.