பங்குனி உத்திர திருவிழா முருகன் ஆலயங்களில் கோலாகலம் - பழனியில் இன்று திருக்கல்யாணம்

திண்டுக்கல்: பழனியில் பங்குனி உத்திரத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக நாளைய தினம் திருத்தேரோட்ட வைபம் நடைபெறுவதைக் கண்டு தரிசிக்க தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் பல்வேறு காவடிகளை சுமந்து கொண்டு பாதயாத்திரையாக பழனிக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படைவீடான திருஆவினன் குடி எனப் போற்றப்படும் பழனியில் கொண்டாடப்படும் திருவிழாக்களில் முக்கியமானவை தைப்பூசம் மற்றும் பங்குனி உத்திரத் திருவிழா.

இதில் பங்குனி உத்திரத் திருவிழாவில் தேரோட்ட வைபவத்தைக் காண தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தங்களின் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டி, தீர்த்தக்காவடி, பால் காவடி என பல்வேறு காவடிகளை சுமந்துகொண்டு பாதயாத்திரையாக பழனிக்கு வருவதுண்டு.

Panguni Utthiram festival: ( பங்குனி உத்திரம் திருவிழா) Devotees from various parts of Tamil Nadu have come to Palani on foot carrying various kavatis to witness the procession as the main event of the Panguni Utthiram festival in Palani tomorrow.