சனி பெயர்ச்சி 2022... ஏழரை சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்... யாருக்கு யோகம்... யாருக்கு சோகம்?

சென்னை: சனி பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு அதிசாரமாக இடப்பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த சனிப்பெயர்ச்சியால் மகரம், கும்பம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி காலமாகும். இந்த ஏழரை சனி சிலருக்கு விபரீத ராஜயோகத்தையும் தரப்போகிறார். யாருக்கெல்லாம் யோகம் யாருக்கெல்லாம் சோகத்தை தரப்போகிறார் சனிபகவான் என்று பார்க்கலாம்.

சனி பகவான் மீன ராசிக்கு விரைய ஸ்தான அதிபதி அவரே லாப ஸ்தான அதிபதியும் ஆவார். 12ஆம் வீட்டு அதிபதி 12ஆம் வீட்டில் ஆட்சி பெற்று சஞ்சரிப்பது விபரீத ராஜயோகம்.

மீன ராசிக்கு ஏழரை ஆரம்பிக்குதே என்று அஞ்ச வேண்டாம் இந்த ஏழரை ஆண்டு காலம் ஏற்றங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக அமையப்போகிறது. 12ஆம் வீடான அயன சயன ஸ்தானத்தில் சனி அமர்வதால் ஏழரை ஆரம்பிக்கிறது.

சனி பகவான் 12ஆம் வீட்டில் அமர்வதால் பணம் விரையங்கள் மருத்துவ செலவாக ஏற்படும் எனவே இதை தடுக்க சுப செலவாக மாற்றுங்கள். நோயாளிகளுக்கு உதவி செய்யலாம். எதிர்பார்த்த இடத்தில் நல்ல சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும். வேலையில் ஊதிய உயர்வு கிட்டும். பதவி உயர்வு ஒரு சிலருக்கு அமையும். சனி பகவான் கும்ப ராசியில் அமர்ந்து உங்களின் தனம், குடும்ப வாக்கு ஸ்தானமான இரண்டாவது ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் சனி.

