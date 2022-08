சனி பெயர்ச்சி..கும்ப ராசியில் இருந்து பார்க்கும் சனியால் யாருடைய வாழ்க்கையில் திருப்புமுனை வரும்?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:

சனி பகவான் மெதுவாக நகரும் கிரகம். இரண்டரை ஆண்டுகாலம் ஒருவரின் ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். சனிபகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யும் காலத்தில் சில ராசிகளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கையில் அதிரடி மாற்றத்தை தரப்போகிறார். சிலரது வாழ்க்கையில் திடீர் திருப்புமுனையும் ஏற்படப்போகிறது. நிகழப்போகும் சனி பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நற்பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17 முதல் 2025 ஏப்ரல் வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். சனி பகவான் விதியை நிர்ணயம் செய்வார் சனிபகவானுக்கு மகரம், கும்பம் ஆட்சி வீடு, துலாம் உச்ச வீடு, மேஷ ராசி நீச்ச வீடு.

சனி பகவான் நீதிமான் என்பதால் சரியான பலன்களை சரியான நேரத்தில் தேடித்தருவார். சனிபகவானைப் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். அவர் தனது ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்கிறார். எனவே அதிக அளவில் யாருக்கும் கெடுதலை செய்ய மாட்டார். நல்லவர்களுக்கு நல்லதே செய்வார் சனிபகவான்.

English summary

Sani peyarchi palan tamil 2023: (சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023 எந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் திருப்புமுனை ஏற்படபோகிறது)Saturn is a slow moving planet. He will travel in one's sign for two and a half years. Saturn is going to bring dramatic changes in the lives of those born in some zodiac signs during their transit in Aquarius. There will be a sudden turning point in the life of some people. Let's see which zodiac sign people are going to get benefits due to the transit of Saturn.