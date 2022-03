கணவன் மனைவி ஒற்றுமைக்கு ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் நம்பெருமாள்-தாயார் சேர்த்தி சேவை பாருங்கள்

News

திருச்சி: ஒருவரின் ஜாதகத்தில் களத்திர தோஷம் இருந்தால் அவர்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் நடைபெறும் சேர்த்தி சேவையை தரிசித்தால் களத்திர தோஷம் நீங்கும். கணவன் மனைவி இடையே ஓயாத சண்டை இருந்தால் சேர்த்தி சேவை பார்த்தால் சேர்ந்து வாழலாம் என்பது நம்பிக்கை. சேர்த்தி சேவை நாளில் நம்பெருமாளையும் தாயாரையும் தரிசித்தாலோ,சேர்த்தி சேவை பற்றிய புராணத்தை படித்தாலே போதும் மலைபோல இருக்கும் கணவன் மனைவி பிரச்சினை கூட பனி போல விலகி ஓடும். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சேர்த்தி சேவை பங்குனி உத்திர தினமான நாளைய தினம் நடைபெற உள்ளது.

பிரம்மதேவன் கொண்டாடிய முதல் உற்சவம் பங்குனி உத்திரம் என்கிறது ஸ்ரீரங்கத் தலபுராணம். எனவேதான் திருவரங்கத்தில் கொண்டாடப்படும் பிரம்மோற்சவத்தை 'ஆதி பிரம்மோற்சவம்' என்கிறார்கள்.

பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் இடையே நடைபெற்ற ஊடல் முடிவுக்கு வந்து இருவரும் இணைந்தது பங்குனி உத்திர நாளில்தான். இந்த வைபவம் சேர்த்தி சேவை உற்சவம் என்று ஒவ்வொரு வருடமும் பங்குனி உத்திரப் பெருவிழாவின்போது கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

