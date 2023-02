FACT CHECK: முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் 1 லட்சம் கடன் வழங்கப்படும்.. நிதி அமைச்சகம் கூறியதா? உண்மை என்ன?

பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1 லட்சம் கடன் வழங்கப்படுவதாகவும் ஒப்புதல் கட்டணமாக ரூ.1,750 செலுத்த வேண்டும் எனவும் சமூக ஊடகங்களில் செய்தி பரவியது.

Fact Check

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1 லட்சம் கடன் வழங்க மத்திய நிதி அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் ஒப்புதல் கட்டணமாக ரூ.1,750 செலுத்தினால் இந்த கடன் தொகையை பெற முடியும் என சமூக ஊடகங்களில் நிதி அமைச்சகத்தின் உத்தரவு என்ற பெயரில் ஒரு செய்தி பரவியது. ஆனால் இந்த செய்தி உண்மை கிடையாது.. பொய்யானது என்று பிஐபி பேக்ட் செக் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

தகவல் தொழில்நுட்பம் அபரிமிதமாக வளர்ந்து விட்ட இந்தக் காலத்தில் மக்களுக்கு எந்த ஒரு தகவல்களும் நொடிப்பொழுதில் போய் சேர்ந்து விடுகிறது. அன்றாட செய்திகளாக இருக்கட்டும் அரசு தொடர்பான நலத்திட்டங்களாக இருக்கட்டும்.. வேலை வாய்ப்பு தகவலாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு தகவலும் அடுத்த சில நிமிடங்களில் பெரும்பாலும் அனைவரையும் எட்டி விடுகிறது.

இதனால், பல நன்மைகளும் உள்ளன. தகவல்கள் வேகமாக பரவும் அதே நேரத்தில் போலி தகவல்களும் இதற்கு சற்றும் தொய்வு இல்லாமல் வேகமாக பரவுகின்றன.

An approval letter claims to grant a loan of ₹1,00,000 under the 𝐏𝐌 𝐌𝐮𝐝𝐫𝐚 𝐘𝐨𝐣𝐚𝐧𝐚 on payment of ₹1,750 as loan agreement charges #PIBFactCheck ◾️This letter is #Fake . ◾️ @FinMinIndia has not issued this letter. Read more: 🔗 https://t.co/cQ5DW69qkT pic.twitter.com/jKXEKbYupe

English summary

A message in the name of the Ministry of Finance Order circulated on social media that the Union Finance Ministry has ordered a loan of Rs 1 lakh under the Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme and this loan amount can be availed by paying an approval fee of Rs 1,750. But PIP Backcheck has explained that this news is not true.. It is false.