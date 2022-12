ரெடியா..மாதம் ரூ.44,900 முதல் ரூ.1.77 லட்சம் வரை சம்பளம்.. என்டிஆர்ஓவில் காத்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகரின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைப்பில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. என்ஜினியரிங், பட்ட மேற்படிப்பு முடித்தவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் சம்பளமாக ரூ.44,900 முதல் ரூ.1.77 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைப்பு ( National Technical Research Organization or NTRO) என்பது பிரதமர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இது தேசிய பாதுகாப்ப ஆலோசகரின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் ஒரு வகையான தொழில்நுட்ப புலனாய்வு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைப்பில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

It has been decided to fill up a large number of vacant posts in the National Technical Research Organisation, which is under the control of the National Security Adviser. Graduates in Engineering can apply for this job. Aspirants will be paid a monthly salary of Rs.44,900 to Rs.1.77 lakh.