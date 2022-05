தமிழக அரசின் அசத்தல் வேலைவாய்ப்பு! பகுதிநேர சுகாதாரப் பணியாளர் நியமனம்! உடனே விண்ணப்பிக்கவும்..!

Jobs

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் பகுதிநேர சுகாதாரப் பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். மாவட்டந்தோறும் இந்த துறையின் கீழ் உள்ள விடுதிகளில் காலியாக உள்ள சுகாதாரப் பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

2022ஆம் ஆண்டுக்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கையை பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அண்மையில் வெளியிட்டது.

அதன்படி தமிழகமெங்கிலும் காலியாக உள்ள 175 பகுதி நேர சுகாதாரப் பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இந்த பணிக்கு திறமையும், தகுதியும் உள்ளவர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தை மே 30ஆம் தேதிக்குள்ளாக தொடர்புடைய அலுவலக முகவரியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

English summary

Part-time health workers are to be selected on behalf of the Backward and Minority Welfare Department of the Government of Tamil Nadu. Vacant health worker posts are to be filled in the hostels under this department in each district.