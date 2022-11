கைநிறைய சம்பளம்.. சேலத்திலேயே மத்திய அரசு பணி..ஐடிஐ முடித்தவர்கள் முதல் டாக்டர் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சேலம்: சேலத்தில் உள்ள மத்திய அரசின் சேலம் இரும்பு ஆலையில் ஏராளமான பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. கைநிறைய சம்பளத்துடன் இந்த பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கு ஐடிஐ முடித்தவர்கள் முதல் டாக்டர் படித்தவர்கள் என அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

தமிழ்நாட்டின் சேலம் மாவட்டத்தில் கஞ்சமலை அடிவாரத்தில் சேலம் இரும்பு ஆலை (Salem Steel Plant OR SSP) அமைந்துள்ளது. இந்த ஆலை மத்திய அரசின் இரும்பு மற்றும் சுரங்கத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு துருப்பிடிக்காத இரும்புகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் சேலம் இரும்பு ஆலையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Central Govt Salem steel Plant in Salem has many vacancies. These posts are to be filled with a substantial salary. Everyone can apply for this from those who have completed ITI to those who have done doctorate.