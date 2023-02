டிகிரி மட்டுமே போதும்.. தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் நல்ல வேலைவாய்ப்பு..விண்ணப்பிக்க ரெடியா?

Jobs

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் மாவட்ட வாரியாக நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி தென்காசி மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு டிகிரி முடித்து 28 வயதுக்கு மிகாமல் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பம் செய்து அரசு பணியை பெறலாம்.

டிஎன்எஸ்ஆர்எல்எம் (TNSRLM) எனும் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission Madurai) மாவட்ட வாரியாக செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஏராளமான பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.

இந்நிலையில் தான் தென்காசி மாவட்ட டிஎன்எஸ்ஆர்எல்எம் பிரிவில் உள்ள காலியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

Vacancies in Tamil Nadu State Rural Livelihood Movement are being filled district wise. Accordingly, the notification has been released to fill the vacant posts in Tenkasi district. For this, those who have completed their degree and are not more than 28 years old can apply and get government jobs.