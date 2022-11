என்னது மழைக்கு லீவு வேணுமா? இன்னிக்கு சன்டே ஸ்கூல் லீவ் தான்யா! இணையத்தை கலக்கும் மழை மீம்ஸ்!

Memes

சென்னை : மழைக்காலம் துவங்கி விட்டது. தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்து வரும் நிலையில் சும்மா விடுவார்களா.. நம்ம நெட்டிசன்கள். வழக்கம்போல இணையங்களில் மழை மீம்ஸ்கள் கலக்கி வருகின்றன.

முக்கிய குறிப்பு : இங்கு பகிரப்பட்டு இருக்கும் மீம்ஸ்கள் சிரிப்பதற்காக மட்டுமே.. யார் மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக அல்ல..

மழைக்கு லீவ் வேணுமா? இன்னிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான்யா!

சட்ட காயவே மூணு நாள் ஆகும்.. பெட்ஷீட் காய மூணு வாரம் ஆகுமே!

மழையில் வேலைக்கு போக கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கும்

சொந்தமா போட் வாங்கிட்டோம்ல்ல..

படகுல லிப்ட் குடுங்கப்பா..!

மழை நேரத்துல காரப்பொரி சாப்பிடனுமா?

மழை வந்ததால கொரோனாவ மறந்துட்டீங்களே பாஸ்!

என்னது வந்தாரை நீந்து வைக்கும் சென்னையா?

முள்ளு குத்தி ட்யூப் பஞ்சர் ஆகாமல் இருக்கணும்..!

மழையால ஃபேனுக்கு நாலு நாள் ரெஸ்ட்!

மழைக்காலம் என்பதால் கவனமாக செல்லவும்

