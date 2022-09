'சூப்பர் சிங்கர் புகழ்' ஆஃபினாவுக்கு இளம் இசைக்குயில் பட்டம்! அபுதாபியில் களைகட்டிய பாராட்டு விழா!

Abu Dhabi

oi-Arsath Kan

அபுதாபி: சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சி புகழ் ஆஃபினாவுக்கு அபுதாபியில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றதுடன் அவருக்கு இளம் இசைக்குயில் என்ற பட்டமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விழாவில் துபாய் மற்றும் அபுதாபியைச் சேர்ந்த தமிழார்வலர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ஆஃபினாவின் அழகிய குரலில்‌ பாடல்களைக் கேட்டு மகிழ்ந்தனர்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

தமிழக மதிய உணவு திட்டத்தால் குழந்தைகள் ஆரோக்கியம் சூப்பர்.. உ.பி, பீகார் நிலை பரிதாபம்! இதோ டேட்டா

English summary

Afina of Super Singer show fame was honored at an award ceremony in Abu Dhabi where she was awarded the title of 'Ilam Isaikuyil'.