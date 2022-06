ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பிரதமர் மோடி! அதிபர் ஷேக் முகம்மது பின் சையது அல் நஹ்யானுடன் தீவிர ஆலோசனை

Abu Dhabi

oi-Nantha Kumar R

அபுதாபி: ஜெர்மனியில் ஜி7 உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சென்ற நிலையில் அவர் அதிபர் ஷேக் முகம்மது பின் சையது அல் நஹ்யானுடன் இருநாட்டு உறவுகள் குறித்து ஆலோசித்தார். மேலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மறைந்த முன்னாள் அதிபர் ஷேக் கலீபா பின் ஜாயித் அல் நஹ்யானின் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்தர்.

ஜெர்மனியின் ஸ்க்லோஸ் எல்மாவ் நகரில் 2 நாள் ஜி7 உச்சி மாநாடு நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. ஜி7 நாடுகளான அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, கனடா, இத்தாலி, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்த உச்சி மாநாட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஜெர்மனி பிரதமர் ஒலாப் ஸ்கால்ப் சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைத்திருந்தார். இதற்காக 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜெர்மனி சென்றார்.

After the G7 Summit Prime Minister Narendra Modi arrived in the UAE on Tuesday on a brief visit to convey his personal condolences on the demise of former president of the Gulf nation and Abu Dhabi ruler Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. PM Modi was received by current UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan on his arrival at the airport in Abu Dhabi.