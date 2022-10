’கங்கை’ கொண்டு வந்த அன்புமணி! விமானத்தில் பறந்து வந்த கலசம்! சத்தமில்லாமல் அரியலூரில் செய்த சம்பவம்!

Ariyalur

அரியலூர் : அரியலூர் மாவட்டத்தில் சோழர் நீர்ப்பாசன திட்டங்களை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி எழுச்சி நடை பயணத்தின் இரண்டாவது நாள் பிரச்சாரத்தின் போது, கங்கை கொண்ட சோழனை நினைவு படுத்தும் வகையில், கங்கையில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட நீரினை சோழ கங்கம் ஏரியில் கலந்தார் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்.

சோழர் நீர்ப்பாசன திட்டத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி அரியலூர் மாவட்டம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டத்தில் 2 நாட்கள் விழிப்புணர்வு எழுச்சி நடைப்பயணத்தை நேற்று முன்தினம் தொடங்கினார் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்.

கடந்த 29ஆம் தேதி கீழப்பழுவூர் பகுதியில் தொடங்கிய அன்புமணி ராமதாஸின் நடைபயணம் காட்டுமன்னார்கோவிலில் நிறைவடைந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியின் போது பல இடங்களில் மக்களைச் சந்தித்த அவர் சோழர் நீர்ப்பாசன திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினார்.

எதுவுமே சரியில்ல.. நான் வந்தால் அனைத்தையும் முடித்து விட்டு செல்வேன்! அரியலூரில் அன்புமணி பேச்சு!

During the second day of campaigning for the implementation of Chola irrigation projects in Ariyalur district, Pmk leader Anbumani Ramadoss mixed the water brought from the Ganga in the Chola Gangam lake to commemorate Chola.