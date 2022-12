தமிழக எம்எல்ஏக்களிலேயே மிகவும் சுறுசுறுப்பானவர் உதயநிதி.. அதனால்தான் அமைச்சர் பதவி! சிவசங்கர் பேச்சு

Ariyalur

oi-Vignesh Selvaraj

அரியலூர் : எம்எல்ஏக்களில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதால் தான் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 14ஆம் தேதியன்று தமிழகத்தின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரானது பற்றி எதிர்க்கட்சியினர் 'வாரிசு அரசியல்' என கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வரும் நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலினின் சிறப்பான செயல்பாட்டுக்காகவே அவருக்கு அமைச்சர் பதவி அளிக்கப்பட்டதாக திமுக அமைச்சர்கள் பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

எனக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்க காரணமே ஆவடி நாசர் தான்- அமைச்சரான பின் முதல் பொதுக்கூட்டத்தில் உதயநிதி!

English summary

Udayanidhi Stalin has been given the ministerial post because he is the most active among Tamil Nadu MLAs, Everyone will know about his activities soon: says Transport Minister SS Sivasankar.