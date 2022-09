கர்நாடகாவில் புதிதாக ஒரு மத சர்ச்சை.. துப்பாக்கி முனையில் முஸ்லீமாக மதம் மாற்றியதாக வாலிபர் புகார்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்பளி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தலித் இளைஞர் ஒருவர் தன்னை துப்பாக்கி முனையில் 12 பேர் கொண்ட கும்பல் இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாற்றிவிட்டதாக காவல்துறையில் புகார் அளித்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்பளி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தலித் இளைஞர் ஒருவர் போலீசில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார்.

அந்த புகாரில் இளைஞர், துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டி 12 பேர் கொண்ட கும்பல் என்னை இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாற்றிவிட்டதாக கூறியுள்ளார்.

40% கமிஷன்.. கர்நாடக முதல்வருக்கு எதிராக PayCM போஸ்டர்.. பெங்களூரில் கிழித்து அகற்ற அதிரடி உத்தரவு

English summary

A Dalit youth from Hubli district of Karnataka has complained to the police that he was converted to Islam by a gang of 12 people at gunpoint.