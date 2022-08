அமித் ஷா நிகழ்ச்சியில் ஏன் ஹிந்தி பேனர்? தமிழ்நாட்டை பார்த்து கத்துக்கோங்க.. விளாசும் கன்னட மீடியா

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் பேனர் முழுவதும் ஹிந்தியில் இருந்தது. இது கர்நாடகத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் கன்னடா மீடியாக்கள் தமிழகத்தை ஒப்பிட்டு கர்நாடக பாஜக தலைவர்களை விமர்சித்து உள்ளது.

மத்திய பாஜக அரசு இந்தி மொழியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக திமுக உள்பட தென் இந்தியாவில் உள்ள கட்சி தலைவர்கள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

மேலும் மத்திய அரசின் ஹிந்தி திணிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக கூறி தமிழகம் உள்பட பல இடங்களில் உள்ள ஹிந்தி எழுத்துக்கள் தார்பூசி அழிக்கப்பட்டுள்ளன.

The entire banner was in Hindi at an event attended by Union Home Minister Amit Shah in Bengaluru. This has created a controversy in Karnataka and the Kannada media has compared it to Tamil Nadu and criticized Karnataka BJP leaders.