வாங்க சார் வாங்க.. வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடம் பாருங்க.. பெங்களூர் நிலைமையை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: பெங்களூரில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழையால் அங்குள்ள சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக மாறின. எனினும் இன்னும் சாலைகள் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளதால் அந்த சாலைகள் குறித்த புகைப்படங்கள் கூகுள் லொக்கேஷனில் வெளியாகி தீயாய் பரவின. நெட்டிசன்கள் பலரும் இதனை கலாய்து வருகின்றனர்.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இந்த ஆண்டு கனமழை கொட்டி தீர்த்தது.

தென்மேற்கு பருவமழையின் போது கர்நாடகாவில் நல்ல மழை பொழிவு இருக்கும் என்றாலும் இந்த ஆண்டு அதிக அளவு பெய்தது.

பெங்களூரில் அரசு நிர்வாகம் தடுமாற்றம்.. வெள்ளம் வடிந்தாலும் குடிநீர் வினியோகம் இல்லை! மக்கள் தவிப்பு

English summary

The roads in Bengaluru have become potholes due to the rains in Bengaluru for the past few days. However, as the roads are still not repaired, the photos of those roads were released on Google Location and spread like wild fire. Many netizens are enjoying it.