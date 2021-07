கர்நாடக அரசியலில் திருப்பம்.. முதல்வராகிறார் பசவராஜ் பொம்மை! நாளை பதவியேற்பு

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர் : கர்நாடக பாஜக சட்டசபை குழுத் தலைவராக பசவராஜ் பொம்மை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் நாளை மதியம் முதல்வராக பதவி ஏற்க உள்ளார்.

கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் எஸ்ஆர் பொம்மை மகன்தான் இந்த பசவராஜ் பொம்மை.

எடியூரப்பாவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக அறியப்படும் இவர் அவரது அமைச்சரவையில் உள்துறை, சட்டத்துறை போன்ற முக்கியத் துறைகளை தன்வசம் வைத்திருந்த சீனியர் அமைச்சராகும்.

English summary

Karnataka new CM: Basavaraj Bommai become new CM for Karnataka, as BJP legislative party meeting choosing his name as their leader.