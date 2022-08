2014க்கு முன் ”அவங்க” தான் பிரதமர்.. காங்கிரஸ் ஆட்சியை கிண்டல் செய்த மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா!

Bangalore

பெங்களூரு: 2014ம் ஆண்டுக்கு முன் இந்தியாவின் பிரதமர் பதவியில் இருந்தவரை, காங்கிரஸ் கட்சி அமைச்சர்கள் பிரதமராக கருதவில்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கிண்டல் செய்துள்ளார்.

2024ம் ஆண்டு நடைபெறும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான பணியை பாஜக தொடங்கியுள்ளது. அண்மையில் பீகார் மாநிலத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அடுத்தத் தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளர் நரேந்திர மோடி தான். இதனால் பாஜகவை வெற்றிபெற வைப்பதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்த புகழுரைகளும் அதிகரித்துள்ளன.

English summary

Union Home Minister Amit Shah said Prime Minister Narendra Modi gave an all inclusive and all reaching government in the last eight years. when UPA government at the Centre, alleging there was policy paralysis then, while a number of scams also happened.