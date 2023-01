சாவுக்கு பாஜக எம்எல்ஏ காரணம்.. கடிதம் எழுதிவைத்து.. கர்நாடக தொழிலதிபர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் தொழில் அதிபர் காரில் வைத்து துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். தனது மரணத்திற்கு பாஜக எம்.எல்.ஏ உள்பட 6 பேர் காரணம் என்று கடிதம் எழுதி வைத்துள்ளார். இந்தக் கடிதத்தை கைப்பற்றிய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கர்நாடகாவில் ஆளும் பாஜகவுக்கு இந்த தற்கொலை சம்பவம் கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் எனத்தெரிகிறது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. பாஜக ஆட்சியில் ஊழல் முறைகேடு அதிகரித்து இருப்பதாகவும் கமிஷன் அரசாக பாஜக உள்ளதகாவும் எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் விமர்சித்து வருகிறது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக முன்னாள் அமைச்சர் ஈஸ்வரப்பா 40 சதவீத கமிஷன் கேட்பதாக கூறி ஒப்பந்த தாரர் சந்தோஷ் என்பவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். கர்நாடகாவில் ஆளும் பாஜகவுக்கு கடும் நெருக்கடியை ஒப்பந்ததாரர் தற்கொலை ஏற்படுத்தியது.

A businessman committed suicide by shooting himself in his car in Bengaluru, Karnataka. He has written a letter blaming 6 people including BJP MLA for his death. Police seized the letter and are investigating. It seems that this suicide incident will cause a severe crisis for the ruling BJP in Karnataka.