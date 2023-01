“சீஃப் கெஸ்ட்” அலிஷா அப்துல்லா.. கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா நினைவிருக்கா? குடும்பத்துக்கே பாஜக வலை

Bangalore

சென்னை: கால் அகற்றப்பட்டு உயிரிழந்த கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணத்தில் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவரது குடும்பத்தினர் மீண்டும் வலியுறுத்தி இருக்கின்றனர். தங்கள் மகள் பிரியா மரணம் தொடர்பாக வழக்கை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

சென்னை வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார் - உஷாராணி தம்பதியின் மகள் பிரியா (17). இவர் சென்னை ராணி மேரி கல்லூரியில் பி.எஸ்சி. உடற்கல்வியியல் பட்டப் படிப்பு முதலாமாண்டு படித்து வந்தார்.

கால்பந்து வீராங்கனையான இவருக்குப் பயிற்சியின் போது வலது கால் மூட்டு பகுதியில் வலி ஏற்பட்டு உள்ளது. இதற்காக கொளத்தூர் பெரியார் நகர் அரசு மருத்தவமனையில் கடந்த நவம்பர் 7 ஆம் தேதி மூட்டு சவ்வு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

English summary

Family of Women football player Priya, who died after her leg was amputated, has reiterated that action should be taken against the doctors involved in her death.