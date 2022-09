மாணவியுடன் ஹோட்டலில் ஜாலி.. கையும் களவுமாக பிடிபட்ட பாஜக பிரமுகர்.. பொய் புகாரால் அதிர்ந்த போலீஸ்!

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் பாஜக பிரமுகர் ஒருவர் மாணவியை ரகசியமாக ஹோட்டல் அறைக்கு அழைத்து சென்று உல்லாசமாக இருந்தபோது, கையும் களவுமாக சிக்கிக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் மாண்டியா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெகன்நாத் ஷெட்டி. தங்க நகை வியாபாரியான இவர், பாஜகவில் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் 19ம் தேதி காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார்.

English summary

BJP leader Jagannath Shetty is honey trapped and Rs 50 lakhs is extracted from him by the trap setters, has taken a twist and a video showing Shetty being caught red handed by the uncle of the girl student in the lodge has gone viral.