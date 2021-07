Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடக அரசியல் குழப்பத்தின் பின்னணியில் பாஜக தேசிய பொதுச் செயலாளர் (அமைப்பு) பி.எல்.சந்தோஷ் இருப்பதாக நடிகரும், பாஜக பிரமுகருமான எஸ்.வி.சேகர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் எடியூரப்பாவை முதல்வர் பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு, வேறு ஒருவரை முதல்வராக்க பாஜக தலைமை திட்டமிட்டு காய் நகர்த்தி வருகிறது.

ஆனால், எடியூரப்பாவை பதவியிலிருந்து விலக விடமாட்டோம் என்று லிங்காயத்து மடாதிபதிகள் போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளனர்.

English summary

Karnataka politics exclusive: Actor turned politician and BJP leader from Tamil Nadu S. Ve. Shekher has accused BJP National General Secretary (Organisation) B.L.Santhosh of being behind the political turmoil in Karnataka. In an exclusive interview with OneIndia Tamil, S. Ve. Shekher said, "If BS Yediyurappa is removed from office, with out satisfing him, it will be a major setback for the BJP." He cannot be removed from office on the grounds of age. He is still a politician active in politics, he added.