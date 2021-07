தமிழர்கள் மீது தனி அன்பு.. கருணாநிதியின் 18 வருட சபதத்தை நிறைவேற்றிய எடியூரப்பா.. ஒரு ரீவைண்ட்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூர், தமிழக அரசியல் தலைவரும் ஒருவருக்காக அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை அதற்கு முன்பு கண்டிருக்கவில்லை.

கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடையே, "தலைவர் வாழ்க.." "கலைஞர் வாழ்க.." என்று திடீரென கோஷங்கள் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு எதிரொலிக்க தொடங்கியது. அப்போது, மேடைக்கு வந்தார் கருணாநிதி.

அந்த விழாவின் போது நீண்ட உரையாற்றிய கருணாநிதி.. தனது 18 வருட சபதம் இன்று நிறைவேறி விட்டதாக உணர்வுபூர்வமாக அறிவித்தார்.

