சிறையில் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் வழங்க லஞ்சம் பெற்ற விவகாரம்.. இறுதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

Bangalore

பெங்களூரு: பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் சசிகலாவுக்குச் சிறப்புச் சலுகைகள் வழங்க லஞ்சம் பெற்ற அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பான வழக்கில், இறுதி குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் முன்னாள் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழியான சசிகலா 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை பெற்றார். இதையடுத்து கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு பெங்களூரில் உள்ள பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

சுமார் 4 ஆண்டுகள் அங்குச் சிறையிலிருந்த சசிகலா, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

Former Tamil Nadu Chief Minister late J Jayalalithaa's aide VK Sasikala, and her sister-in-law J Ilavarasi, are among those named in a new chargesheet filed by the Karnataka Anti-Corruption Bureau.