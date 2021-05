பெங்களூர்.. கொரோனாவிலும் கொடுமை.. பணம் தந்தால்தான் மருத்துவமனையில் பெட்.. அதிகாரிகள் மோசடி அம்பலம்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனைகளில் படுக்கை ஒதுக்கும் விஷயத்தில் பெரும் முறைகேடு நடந்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது. ஆளும் பாஜகவை சேர்ந்த லோக்சபா உறுப்பினர் தேஜஸ்வி சூர்யா மற்றும் சட்டசபை உறுப்பினர் சதீஷ் ரெட்டி ஆகியோர் நேரடியாக "வார் ரூம்" சென்று ஆய்வு நடத்தி இந்த அவலத்தை அம்பலப்படுத்தியுள்ளனர்.

பெங்களூரில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனைகளில் படுக்கை கிடைக்காமல் அல்லாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு உதவ மண்டல வாரியாக வார் ரூம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்தந்த மண்டலத்தை சேர்ந்த நோயாளிகள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டால் படுக்கை ஒதுக்கப்படுகிறது. ஆனால் சமீபகாலமாக எந்த நோயாளி போன் செய்து படுக்கை இருக்கிறதா என்று கேட்டாலும் முழுமையாக நிரம்பி விட்டது என்பதுதான் பதிலாக வந்து கொண்டிருக்கிறது . எப்போது காலியாகுமோ அப்போது பெட் தருகிறோம், அதுவரை காத்திருங்கள் என்று அதிகாரிகள் பதிலளிக்கிறார்கள்.

ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருந்து உயிருக்கு நோயாளி போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் கூட இதுபோன்ற பதில் கிடைக்கப் பெறுகிறது. ஆனால் இதன் பின்னணியில் மிகப்பெரிய ஊழல் மற்றும் முறைகேடு நடந்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது.

தெற்கு பெங்களூர் லோக்சபா உறுப்பினரான தேஜஸ்வி சூர்யா மற்றும் பொம்மனஹள்ளி தொகுதி எம்எல்ஏ சதீஷ் ரெட்டி இன்று ஆய்வு செய்து இதை அம்பலப்படுத்தியுள்ளனர். அப்போது எந்த மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதி இருக்கிறது, ஐசியூ மற்றும் வென்டிலேட்டர் வசதி கொண்ட படுக்கை வசதி எத்தனை இருக்கிறது, எத்தனை பெட் பிளாக் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றி ஆய்வு செய்துள்ளனர். அப்போது நோயாளிகளிடம் லட்சக்கணக்கான பணம் பெற்றுக் கொண்டு பணம் தருபவர்களுக்கு மற்றும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது.

