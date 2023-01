பாதுகாப்பை மீறி.. மோடியை நோக்கி பூ மாலையுடன் ஓடி வந்தது ஏன் தெரியுமா? சிறுவன் சொன்ன தகவல்!

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் உப்பள்ளியில் நடைபெற்று வரும் தேசிய இளைஞர் திருவிழாவை தொடங்கி வைப்பதற்காக பலத்த பாதுகாப்புடன் காரில் வந்துகொண்டிருந்த பிரதமர் மோடியை பாதுகாப்புகளை மீறி சிறுவன் ஒருவன் நெருங்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், மோடியை நோக்கி பூ மாலையுடன் ஓடிவந்தது ஏன்? என்பதற்கு அந்த சிறுவன் பேட்டி அளித்துள்ளான்.

கர்நாடக மாநிலம் உப்பள்ளியில் நடைபெற்று வரும் தேசிய இளைஞர் திருவிழாவை பிரதமர் மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி தனி விமானம் மூலமாக உப்பள்ளிக்கு வருகை தந்தார். விமான நிலையத்தில் இருந்து கார் மூலம் விழா நடைபெறும் இடத்திற்கு வருகை தந்தார்.

English summary

A boy breached the security and approached Prime Minister Modi in a car with heavy security to inaugurate the National Youth Festival in Uppalli, Karnataka. In this case, why ran towards Modi with flower garlands? That boy has given an interview.