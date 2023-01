அரசின் அலட்சியம்.. என் குடும்பத்தை அழித்துவிட்டதே.. பெங்களூர் மெட்ரோ விபத்து.. கதறிய கணவன்!

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: பெங்களூர் மெட்ரோ தூண் சரிந்த பயங்கர விபத்தில் தனது மனைவியும், குழந்தையும் இறந்துவிட்டார்கள் என கேள்விப்பட்ட இளைஞர் கதறி அழுதது நெஞ்சை உருக்குவதாக இருந்தது.

தனது மனைவியும், குழந்தையும் உயிரிழந்ததற்கு அரசின் அலட்சியமே காரணம் எனக் கூறியுள்ள அவர், மெட்ரோ பணி ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படும் வரை மனைவி, குழந்தையின் உடலை எடுக்க மாட்டேன் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

பெங்களூர் போன்ற மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கும் பகுதியில், எந்த பாதுகாப்பு அம்சங்களும் இல்லாமல் பல அடி உயர ராட்சத தூணை நிறுத்தியிருந்தது பொதுமக்களையும் கொதிப்படைய செய்துள்ளது.

English summary

Man, who lost his wife and son in Bengaluru metro pillar collpase accident,said that he will not take the body of his wife and child until the metro work contract is cancelled.