3வது நாளாக வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் பெங்களூர்.. மின்வெட்டு, குடிநீர் சப்ளை பாதிப்பு.. அவதியில் மக்கள்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் பெங்களூர் நகரம் 3வது நாளாக வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது. பல இடங்களில் மின்வெட்டு மற்றும் குடிநீர் சப்ளை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கி பெய்து வருகிறது.

ஜூலை மாதத்தில் கனமழை கொட்டியது.

இதனால் அங்குள்ள நீர் நிலைகள் நிரம்பின. இந்த நிலையில் இந்த மாதாத்தின் தொடக்கத்திலும் பருவமழை தீவிரம் அடைந்து மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வருகிறது.

பெங்களூர் மழை.. நகரமே மூழ்கினாலும் கடமை தவறா ஆபீசர்கள்.. டிராக்டர்களில் ஆபீஸ் சென்ற ஐடி ஊழியர்கள்

English summary

Bangalore city is flooded for the 3rd day due to continuous heavy rains in Karnataka state. People are suffering due to power cuts and water supply being stopped at many places.