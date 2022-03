உயர்நீதிமன்றத்துக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை! பதிவாளரிடம் வலியுறுத்தல்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ஹிஜாப் தீர்ப்பு தொடர்பாக கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம், நீதிபதிகளுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்தவர்கள் மீது தாமாக முன்வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற பதிவாளரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. இதற்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் போராட்டங்கள் வெடித்தன. சில இடங்களில் வன்முறை ஏற்பட்டது.

பெரும் சர்ச்சையான நிலையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டன. இதற்கிடையே ஹிஜாப் தடையை நீக்ககோரி உடுப்பி மாணவிகள் சார்பில் பெங்களூரில் உள்ள கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

The Lawyer has asked the registrar of the Karnataka High Court to take Suo moto action against those who comment against the judges in connection with the hijab verdict.