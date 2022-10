அந்த 6 பேர்.. பெங்களூர் வரை நுழைந்த சீனா? மெகா மோசடி..மொத்த கன்டிரோல் அவர்களிடம் தானாம்! பரபர தகவல்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரில் வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்களின் மோசடியின் பின்னணியில் யார் உள்ளனர் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

இப்போதெல்லாம் பகுதி நேர வேலைகளில் சேர பலரும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். கல்லூரி மாணவர்களும் கூட தங்கள் செலவை தாங்களே பார்த்துக் கொள்ள இதுபோன்ற பகுதி நேர வேலைகளுக்குச் செல்ல ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

அதேநேரம் இப்படி பகுதி நேர வேலை தேடுபவர்களைக் குறிவைத்து நடத்தப்படும் மோசடி சம்பவங்களும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அப்படியொரு சம்பவம் தான் பெங்களூரில் நடந்து உள்ளது.

English summary

Chinese Nationals are Behind the mega Job Scam In Bangalore: China is trying to loot money from india in many ways.