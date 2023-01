ஆடையை கழற்றி சோதனை? பெங்களூர் விமான நிலைய சிஐஎஸ்எப் மீது பெண் பரபரப்பு புகார்.. நடந்தது என்ன?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் பரிசோதனையின்போது ஆடையை கவிழ்க்க கட்டாயப்படுத்தியதாகவும், உள்ளாடையுடன் நிற்க வைத்ததாக சிஐஎஸ்எப்புக்கு எதிராக பெண் ஒருவர் பரபரப்பான புகாரை தெரிவித்துள்ளார். இது தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் உண்மையில் நடந்தது என்ன? என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரில் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் உள்ளது. இங்கிருந்து உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு விமானங்கள் சென்று வருகின்றன. தினமும் பல ஆயிரம் பயணிகள் விமான நிலையத்துக்கு வந்து செல்கின்றனர்.

விமான நிலையத்தில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் (சிஐஎஸ்எப்) பணியில் உள்ளனர். விமான நிலையத்துக்கு வரும் பயணிகளை பரிசோதனைக்கு பிறகு அனுமதிக்கும் பணியை சிஐஎஸ்எப் வீரர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

A woman has filed a sensational complaint against the CISP for forcing her to undress and standing in her underwear during the check-up at the Bangalore airport. What actually happened that caused this controversy now? The full details have been released.