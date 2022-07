அவசரம்.. புயலாய் வந்து டோல்கேட்டில் மோதிய ஆம்புலன்ஸ்.. 4 பேர் பலி.. பதைபதைக்கும் வீடியோ

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்டத்தில் வேகமாக வந்த ஆம்புலன்ஸ் திடீரென்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து டோல்கேட்டில் பயங்கரமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் நோயாளி உள்பட 4 பேர் பரிதாபமாக இறந்தனர். இந்த விபத்து டோல்கேட் சிசிடிவியில் பதிவான நிலையில் விபத்து தொடர்பாக வீடியோ வேகமாக பரவி வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்டம் சீரூரில் டோல்கேட் உள்ளது. இந்நிலையில் இன்று அங்கு மழை பெய்தது. இதனால் சாலை ஈரமாக இருந்தது.

இந்நிலையில் இன்று வேகமாக ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது. இதையடுத்து சாலையில் இருந்த தடுப்புகளை ஊழியர்கள் அகற்றி கொண்டிருந்தனர்.

மாஸ்க் போடுங்க மக்களே! சரியும் கொரோனா பாதிப்பு! 2116 பேர் ஒரே நாளில் பாதிப்பு! ஆறுதல் தரும் அறிக்கை

English summary

Four people, including the patient, died miserably when a speeding ambulance suddenly lost control and crashed into a tollgate in Udupi district of Karnataka. The accident was caught on tollgate CCTV and the video went out.