வீடு புகுந்த நாக பாம்பு.. 6 வயது சிறுமி செய்த பகீர் காரியம்.. பதறிய பெற்றோர்.. வைரல் வீடியோ

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: திடீரென வீட்டிற்குள் வந்த நாக பாம்பை கையில் பிடித்து 6 வயது சிறுமி விளையாடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதை பார்த்து பதறிப்போன பெற்றோர், பாம்பை சிறுமியிடம் இருந்து வாங்கி பத்திரமாக காட்டில் விட்டனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

பெற்றோர்கள் செய்வதை பிள்ளைகள் அப்படியே செய்து பார்க்க விரும்பும் என்பதற்கு பல சம்பவங்கள் உதாரணம் என்றாலும், இந்த சம்பவம் மிகப்பெரிய உதாரணம் மட்டுமல்ல.. விபரீதமான

கர்நாடக மாநிலம் குடகு மாவட்டம் விராஜ்பேட்டை சித்தாபுற அருகிலுள்ள காவடி பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோஷன். இவர் அவ்வப்போது சுற்றுப்புற பகுதிகளில் ஊருக்குள் வரும் பாம்புகளை பிடித்து வனப்பகுதியில் கொண்டு சென்று விடுவது வழக்கம்.

திருமண போட்டோவை வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்பிய செல்ல மகள்.. அதிர்ந்துபோய் உயிரை விட்ட பெற்றோர்

English summary

The incident in which a 6-year-old girl played with a cobra that suddenly came into the house has caused shock. The parents were shocked to see this and bought the snake from the girl and left it safely in the forest. This video is going viral on social media.