மனைவி ஒன்றும் பணம் கொடுக்கும் ஏடிஎம் இல்லை.. கணவரிடம் இருந்து விவாகரத்து வழங்கிய கர்நாடக ஹைகோர்ட்!

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: மனைவியிடம் அதிகளவில் பணம் கேட்டு வந்த கணவரிடம் இருந்து அவருக்கு விவாகரத்து வழங்கி கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. மனைவி என்பவர் பணம் கொடுக்கும் ஏடிஎம் அல்லது பணம் வழங்கும் பசு இல்லை என நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்து உள்ளது.

கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவர் 53 வயது ஆண். இவரது மனைவிக்கு 42 வயது ஆகிறது. இவர்கள் 2 பேரும் 1999ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

இந்த தம்பதிக்கு 2001ல் பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதற்கிடையே கணவருக்கு கடன் பிரச்சனை இருந்தது. இதனால் தம்பதி இடையே அடிக்கடி பிரச்சனை ஏற்பட்டு வந்தது.

English summary

The Karnataka High Court has given a verdict granting her a divorce from her husband who demanded too much money from her. The court opined that the wife does not have an ATM or cash cow.