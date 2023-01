ஜக்கிக்கு அடுத்த “டென்சன்”.. திரண்டு வந்த மக்கள்! கர்நாடகாவில் ஈஷா யோகா மையம் திறக்க இடைக்கால தடை

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலம் சிக்கபள்ளாபூர் மாவட்டம் நந்தி மலை அடிவாரத்தில் ஜக்கி வாசுதேவின் ஈஷா யோகா மையத்தையும் அதில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் ஆதி யோகி சிவன் சிலையையும் வரும் 15 ஆம் தேதி திறக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கு கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடையை விதித்து இருக்கிறது.

கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூருவை அடுத்து இருக்கும் சிக்கபள்ளாபூர் மாவட்டத்தில் அமைந்து இருக்கிறது நந்தி மலை. இதன் அடிவாரத்தில் ஜக்கி வாசுதேவின் ஈஷா யோகா மையம் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டின் கோவை மாவட்டத்தின் வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் உயரமான ஆதியோகி சிவன் சிலையை போல் கர்நாடகாவிலும் 112 அடி உயர பெரிய ஆதியோகி சிவன் சிலை நிறுவப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Isha Yoga center of Jaggi Vasudev and the statue of Adi Yogi Shiva installed in it at the foot of Nandi Hill in Chikkaballapur district of Karnataka will be opened on the 15th, the High Court of Karnataka has imposed an interim stay on it.