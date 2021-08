கேரளாவிலிருந்து வருவோர்.. ஒரு வாரம் கட்டாயம் தனிமையில் இருக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசு உத்தரவு

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், கர்நடாகவில் இருந்து கேரளா மாநிலத்திற்கு வருவோர் கட்டாயம் ஒரு வாரம் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசு அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலகை இந்த கொரோனா வைரஸ் தான் அட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை கொரோனா பாதிப்பு எங்கும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை.

தமிழகத்தில் இன்று 1523 பேருக்கு கொரோனா.. கோவை உட்பட இந்த 3 மாவட்டங்களில் மட்டுமே 100+ பாதிப்பு

இந்த கொரோனா தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால் பல நாடுகளிலும் ஒரு சில மாதங்கள் வரை கொரோனா கட்டுக்குள் இருப்பதைப் போலத் தோன்றுகிறது. ஆனாலும், திடீரென அங்கெல்லாம் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரிக்கத் தொடங்கிவிடுகிறது.

English summary

Karnataka government on Monday mandated week-long institutional quarantine for people coming from Kerala. Testing on the 7th day has been made compulsory even if persons are vaccinated and hold a negative RT-PCR test.