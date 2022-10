யப்பா! 144 கிராம் தங்கம்,ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம்.. நிர்வாகிகளுக்கு பரிசு வழங்கிய கர்நாடகா பாஜக அமைச்சர்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் வீட்டில் லட்சுமி பூஜை நடத்தி உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு கர்நாடகா பாஜக அமைச்சர் ஆனந்த் சிங் பரிசு பெட்டகம் வழங்கி உள்ளார். இதில் 144 கிராம் தங்கம், ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம், 1 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், பட்டு சேலை, வேஷ்டி சட்டைகள் இருந்த நிலையில் தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதனால் பாஜக, காங்கிரஸ், முன்னாள் முதல்வர் குமாரசாமியின் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தீவிரமாக கட்சி பணியாற்ற துவங்கி உள்ளனர்.

கோபம்.. பெண்ணின் கன்னத்தில் ‛பளார்’ விட்ட பாஜக அமைச்சர் சோமண்ணா.. கர்நாடகாவில் பரபரப்பு

English summary

Karnataka BJP Minister Anand Singh has presented gift boxes to more than 200 local body members by performing Lakshmi Puja at home in the wake of next year's assembly elections in Karnataka. There was 144 grams of gold, Rs.1 lakh in cash, 1 kg of silver items, silk sarees and vest shirts, which is causing controversy.