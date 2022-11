உடுப்பி கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு சென்ற மங்களூர் தீவிரவாதி.. நாசவேலைக்கு சதியா? என்ஐஏ 'திடுக்' தகவல்

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: மங்களூரு குக்கர் குண்டுவெடிப்பில் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள இளைஞர் முகமது ஷாரிக், உடுப்பியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கிருஷ்ணன் கோயிலுக்கு சென்றிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

அந்த கோயிலுக்கு மட்டுமல்லாமல் அதன் சார்பில் நடைபெற்ற தேரோட்டத்திலும் முகமது ஷாரிக் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இதனால் அங்கு நாச வேலையில் ஈடுபட அவர் சதித்திட்டம் தீட்டினாரா என்பது குறித்து என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முகமது ஷாரிக் தொடர்பாக தினமும் புதுப்புது தகவல்கள் வெளிவந்து, தமிழகம், கர்நாடகா மட்டுமல்லாமல் தென்னிந்தியாவையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வரும் நிலையில், தற்போது கிடைத்திருக்கும் தகவலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

It has been revealed that Mohammad Shariq, the first accused in the Mangaluru cooker blast, had visited the famous Krishna temple in Udupi.